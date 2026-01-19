«Трамп не остановится». В России предрекли захват президентом США еще трех стран после Гренландии. О каких государствах идет речь?

Депутат Журавлев предрек захват Трампом территорий Британии, Франции и ФРГ

Президент США Дональд Трамп не остановится после Гренландии и может захватить территории еще трех европейских стран, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, позже Трамп может аннексировать территории Британии, Франции и Германии.

«Уверен, что, забрав Гренландию, Трамп не остановится. У Великобритании, Франции, Германии разве есть какие-то документы на принадлежащие им территории?» — задался вопросом парламентарий.

Так он прокомментировал обращение американского лидера к НАТО и Дании с требованием «убрать» от Гренландии Россию и Китай, которые якобы имеют военные амбиции в отношении острова. Тезис Евросоюза о российской военной угрозе «облетел земной шар» и ударил его со стороны Атлантики, добавил Журавлев.

Ранее Трамп пообещал устранить «российскую угрозу» для Гренландии

На своей странице в соцсети Truth Social президент США написал, что НАТО на протяжении 20 лет просило Данию «устранить российскую угрозу» для острова, однако все попытки добиться от Копенгагена желаемого результата были тщетны.

Фото: Marko Djurica / Reuters

«К сожалению, Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано», — заявил американский лидер.

При этом, по словам депутата Журавлева, Трамп прекрасно понимает, что никаких русских интересов в Гренландии нет и никогда не было — он просто бьет европейских политиков их же оружием. «В этом есть и изящество, и своеобразная издевка из серии "за что боролись, на то и напоролись"», — отметил парламентарий.

В России высказались об интересах в Гренландии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается комментировать сообщения об интересах России в Гренландии.

«Что касается наших планов в отношении Дании и Гренландии, я оставлю это без комментариев», — сказал представитель Кремля.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что обвинения Трампа — лишь форма стеба в отношении партнеров по НАТО.

Он говорит: смотрите, я считаю, что тема Гренландии — это тема, связанная с российской угрозой, поддержите меня. Если это так, если НАТО — это блок, который в том числе направлен на профилактику внешних угроз, включая российскую, то тогда блок НАТО должен солидарно выступить за то, чтобы Гренландия отошла США Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Натовские партнеры США сопротивляются этому по понятным причинам, добавил парламентарий, поскольку Дания тоже является членом НАТО. Поэтому в заявлении Трампа есть и желание оправдаться, и желание постебаться над своими союзниками, заявил Новиков.