В России предрекли захват Трампом территории трех европейских стран

Депутат Журавлев предрек захват Трампом территорий Британии, Франции и Германии

После Гренландии президент США Дональд Трамп может захватить территории трех европейских стран. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводит издание «Подъем».

По его словам, тезис Евросоюза о российской военной угрозе «облетел земной шар» и ударил его со стороны Атлантики.

«В этом есть и изящество, и своеобразная издевка из серии "за что боролись, на то и напоролись". Уверен, что, забрав Гренландию, Трамп не остановится. У Великобритании, Франции, Германии разве есть какие-то документы на принадлежащие им территории?» — задался вопросом парламентарий.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европа не сможет ничего противопоставить США, если Вашингтон решит забрать себе Гренландию, и просто «сдаст» остров. Он также назвал президента Франции Эммануэля Макрона галльским петухом.