Медведев назвал Макрона галльским петухом после заявления о Гренландии

Медведев заявил, что Европа «сдаст» Гренландию

Европа не сможет ничего противопоставить США, если Вашингтон решит забрать себе Гренландию, и просто «сдаст» остров. С таким мнением в соцсети X выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Галльский петух прокукарекал, что если суверенитет Дании будет нарушен, последствия будут беспрецедентными. Интересно, что будет? Украдут президента США? Ударят ядерным оружием по союзнику? Нет, конечно. Просто сдадут Гренландию», — написал Медведев в ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона об ответе Европы на возможную агрессию Соединенных Штатов.

Он также подчеркнул, что такой сценарий станет отличным европейским прецедентом.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что военное присутствие Дании в Гренландии будет увеличено, в то время как нападение США на эту территорию остается маловероятным.