Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:41, 14 января 2026Россия

Медведев назвал Макрона галльским петухом после заявления о Гренландии

Медведев заявил, что Европа «сдаст» Гренландию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Европа не сможет ничего противопоставить США, если Вашингтон решит забрать себе Гренландию, и просто «сдаст» остров. С таким мнением в соцсети X выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Галльский петух прокукарекал, что если суверенитет Дании будет нарушен, последствия будут беспрецедентными. Интересно, что будет? Украдут президента США? Ударят ядерным оружием по союзнику? Нет, конечно. Просто сдадут Гренландию», — написал Медведев в ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона об ответе Европы на возможную агрессию Соединенных Штатов.

Он также подчеркнул, что такой сценарий станет отличным европейским прецедентом.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что военное присутствие Дании в Гренландии будет увеличено, в то время как нападение США на эту территорию остается маловероятным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал масштабные изменения мобилизации

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Орбан высказался о коррупционных скандалах на Украине

    ВСУ атаковали энергообъект в ЛНР

    Академик допустил наличие разных заболеваний у младенцев в роддоме Новокузнецка

    Хакер получил доступ к методичкам НАТО для молдавской армии

    Медведев назвал Макрона галльским петухом после заявления о Гренландии

    Друг экс-главы «Уралкалия» не подтвердил достоверность данных о найденном на Кипре теле

    Стало известно о смерти избитого в Подмосковье темнокожего воспитанника ЦСКА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok