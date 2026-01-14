Реклама

Министр обороны Дании сделал заявление о судьбе Гренландии

Министр обороны Дании Поульсен: Военное присутствие в Гренландии будет увеличено
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Военное присутствие Дании в Гренландии будет увеличено, в то время как нападение США на эту территорию остается маловероятным. Об этом заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, сообщает The Guardian.

По словам Поульсена, Дания подтверждает намерение создать в Гренландии «более постоянное» и масштабное военное присутствие. Он также счел маловероятным военный захват острова американскими военными, отметив, что возможность интервенции со стороны США остается «весьма гипотетической».

Глава Минобороны Дании также сообщил, что его страна ведет переговоры с союзниками об увеличении присутствия НАТО в Арктике.

Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен закурил сигарету после завершения встречи по Гренландии с представителями США.

