Глава МИД Дании выбежал из здания и закурил после переговоров по Гренландии

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен после завершения встречи по Гренландии закурил сигарету. Об этом сообщает TV2.

По данным телеканала, переговоры продолжались около 50 минут. В них, помимо Расмуссена, приняли участие министр по делам независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

При этом на опубликованных телеканалом кадрах видно, как датский дипломат по окончании переговоров быстрым шагом направился к автомобилю делегации, после чего достал сигарету и закурил. «Расмуссен даже предложил Вивиан Мотцфельдт сигарету сразу после встреч», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Расмуссен и Мотцфельдт планируют убедить вице-президента США Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио отказаться от притязаний США на Гренландию во время предстоящей встречи.