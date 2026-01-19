В Госдуме отреагировали на слова Трампа о «российской угрозе» Гренландии

Депутат Новиков увидел стеб НАТО в словах Трампа о российской угрозе Гренландии

Обвинения президента США Дональда Трампа в том, что Россия и Китай посягают на Гренландию, — это некая форма стеба в отношении его партнеров по НАТО, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил о том, что НАТО на протяжении 20 лет просило Данию «устранить российскую угрозу» для Гренландии, однако все попытки добиться от Копенгагена желаемого результата были тщетны. «К сожалению, Дания не могла ничего с этим поделать. Но теперь пришло время, и это будет сделано», — сказал глава Белого дома.

Есть очень важные маркеры, которые определяют целеполагание тех или иных государств и политических сил, сообщил депутат. Это их программы действий, стратегии развития, стратегии обороны, стратегии национальной безопасности, уточнил он.

«Если в доктринальных документах США мы много раз видели заявки на гегемонизм, на желание диктовать свою волю всему миру, то в документах других стран найти подобные позиции достаточно сложно. Россия относится к числу таких государств, поэтому любые обвинения господина Трампа, связанные с претензиями России на Гренландию, выглядят достаточно странно», — высказался парламентарий.

Этот забытый богом уголок в сознании многомиллионных масс населения, что США, что Российской Федерации находился так далеко в их системе представлений о мире, что только сам господин Трамп со своими экспансионистскими намерениями, вообще, напомнил о существовании этого острова Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Остров важен и будет иметь большое стратегическое значение в будущем, но только на этом основании заявлять, что он должен принадлежать США, — нонсенс с точки зрения и международного права и здравой человеческой логики и практики международных отношений, которая сложилась по итогам Второй мировой войны, отметил собеседник «Ленты.ру».

Обвинения Трампа в том, что на Гренландию посягают Россия и Китай, которые даже думать об этом не думали, — это форма некоего оправдания и стеба в отношении западноевропейских партнеров по НАТО, которые так долго говорили о российской угрозе, что американский лидер решил использовать эту риторику в данной ситуации, полагает депутат.

«Он говорит: смотрите, я считаю, что тема Гренландии — это тема, связанная с российской угрозой, поддержите меня. Если это так, если НАТО — это блок, который в том числе направлен на профилактику внешних угроз, включая российскую, то тогда блок НАТО должен солидарно выступить за то, чтобы Гренландия отошла США, а его натовские партнеры по понятным причинам, поскольку Дания тоже член НАТО, этому сопротивляются. Поэтому эти элементы: агрессивность, желание оправдаться, желание постебаться над своими союзниками, — здесь присутствуют все в одном флаконе», — заключил Новиков.

Ранее американский президент объявил о введении пошлин против ряда стран Евросоюза из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.

