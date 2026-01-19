Трамп снова высказался о Гренландии и «российской угрозе»

Трамп: Дания за 20 лет не смогла устранить российскую угрозу для Гренландии

Президент США Дональд Трамп снова высказался о Гренландии и «российской угрозе». Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, НАТО на протяжении 20 лет просило Данию «устранить российскую угрозу» для острова, однако все попытки добиться от Копенгагена желаемого результата были тщетны.

«К сожалению, Дания не могла ничего с этим поделать. Но теперь пришло время, и это будет сделано!», — сказал Трамп.

Ранее американский президент объявил о введении пошлин против ряда стран Евросоюза из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.