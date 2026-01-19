Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:42, 19 января 2026Мир

Трамп снова высказался о Гренландии и «российской угрозе»

Трамп: Дания за 20 лет не смогла устранить российскую угрозу для Гренландии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

Президент США Дональд Трамп снова высказался о Гренландии и «российской угрозе». Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, НАТО на протяжении 20 лет просило Данию «устранить российскую угрозу» для острова, однако все попытки добиться от Копенгагена желаемого результата были тщетны.

«К сожалению, Дания не могла ничего с этим поделать. Но теперь пришло время, и это будет сделано!», — сказал Трамп.

Ранее американский президент объявил о введении пошлин против ряда стран Евросоюза из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности массированной атаки ВСУ на Россию в ночь на Крещение

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Траты россиян на новогодний стол оценили

    Глава Верховного суда России предложил изменить порядок обжалования решения мировых судей

    Российский офицер рассказал о бое с сотней украинских солдат на СВО

    На Западе сделали Европе предупреждение из-за Украины

    Трампу дали один совет насчет России

    Пленный рассказал о гибели ожидающих эвакуации бойцов ВСУ

    ВСУ начали сосредотачивать подразделения «Азова» и ГУР на одном направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok