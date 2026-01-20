В Европе испугались отказа Трампа от поддержки Украины из-за Гренландии

WSJ: Трамп может отказаться от поддержки Киева, чтобы оказать давление на Европу

Чиновники в Европе обеспокоены, что президент США Дональд Трамп может пригрозить полностью отказаться от поддержки Украины, чтобы оказать давление на европейцев по вопросу Гренландии. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатов.

«Они утверждают, что с тех пор, как Трамп усилил свои угрозы в отношении Гренландии за последние пару недель, практически не было достигнуто никакого прогресса в согласовании роли США в гарантиях безопасности для Украины», — говорится в материале.

При этом сам глава Белого дома обвиняет Киев в блокировании его усилий по прекращению конфликта.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что европейские лидеры намерены сменить повестку предстоящей встречи с Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По данным издания, вместо обсуждения урегулирования конфликта на Украине стороны сосредоточатся на ситуации вокруг Гренландии.