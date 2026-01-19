Реклама

Лидеры ЕС решили сменить повестку встречи с Трампом с Украины на Гренландию

Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) намерены сменить повестку предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях экономического форума в Давосе. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, вместо обсуждения урегулирования конфликта на Украине стороны сосредоточатся на ситуации вокруг Гренландии. Европейские делегации, как утверждается, «разрывают аналитические материалы по Украине» и готовят варианты ответа Брюсселя на возможные торговые пошлины Вашингтона.

Запланированная на понедельник встреча советников по национальной безопасности, посвященная Украине будет переориентирована на гренландскую тематику. Таким образом, вопрос украинского урегулирования на время переговоров с администрацией Трампа отходит на второй план.

Ранее стало известно, что ряд европейских лидеров боится, что, если президент США Дональд Трамп получит Гренландию, следующими могут стать другие территории Европы. Отмечается, что подобная ситуация ставит под угрозу неприкосновенность военного альянса и может сказаться на украинском конфликте.

