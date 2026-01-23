Касающийся СВО и российских военных вывод сделали из встречи Путина с Уиткоффом

Военкор Коц после встречи Путина с Уиткоффом заявил, что договорнячок отменяется

Россия продолжит вести боевые действия на Украине, и «договорнячок» пока отменяется. Этот касающийся специальной военной операции (СВО) вывод сделал из встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа российский военкор Александр Коц, его заявление опубликовано в Telegram.

По словам журналиста, он отметил, что Россия «воюет дальше», и в ее Вооруженных силах появились фиксированные по сроку контракты для военных не для того, чтобы Москва отказывалась от своих условий СВО.

«"Договорнячок" отменяется (...) К устойчивому миру мы ближе не стали», — порассуждал он. При этом, как отметил Коц, Украина стала не единственной темой, которую обсуждали Путин и Уиткофф — стороны затронули вопрос двустороннего сотрудничества Москвы и Вашингтона, что может быть плохой новостью для Киева.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с Уиткоффом Путин заявил о готовности Москвы направить в бюджет Совета мира Трампа один миллиард долларов из замороженных российских активов. Остальные средства из замороженных в США резервов «можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий на Украине».