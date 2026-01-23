Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 23 января 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались об ожиданиях от трехсторонних переговоров с США и Украиной

Депутат Журова выразила надежду на прогресс в переговорах с Украиной и США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Трехсторонние переговоры по мирному урегулированию с участием России, США и Украины могут принести большой прогресс, допустила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она добавила, что самым сложным остается территориальный вопрос.

«В любом случае, есть очень сложная ситуация, связанная с территориями. Посмотрим, что скажет украинская сторона, согласна ли она на наши условия или будет настаивать на своих. Именно от этого идет и все остальное, в том числе прекращение боевых действий. По сути, мы пришли к тому, с чего все начиналось», — отметила политик.

Важным, по словам Журовой, будет и готовность украинской стороны к последовательным действиям на основании того, к чему удастся прийти в ходе переговоров. Она также выразила надежду на прогресс в урегулировании.

«Та скорость, с которой все происходит, дает нам основания надеяться на прогресс. Единственное, хотелось бы, чтобы украинский лидер затем следовал тому, к чему удастся прийти», — заключила депутат.

Ранее стало известно, что первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины состоится 23 января в Абу-Даби. Тема территорий, как ожидается, станет основной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Исход гренландского вопроса признали поражением Трампа

    Россияне нашли пропавшую 10-летнюю дочь в нескольких метрах от дома мертвой

    Хозяйка ресторана добавила яд в напитки и отравила четырех человек

    Песков анонсировал разговор Путина и попавшего в ДТП российского губернатора

    Многодетная россиянка перевела миллион на «земельку в Калуге» сожителю-альфонсу

    Российский «Курьер» оказался неуязвим для средств РЭБ ВСУ

    Африканская страна заинтересовалась российской пшеницей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok