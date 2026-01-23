В России высказались об ожиданиях от трехсторонних переговоров с США и Украиной

Депутат Журова выразила надежду на прогресс в переговорах с Украиной и США

Трехсторонние переговоры по мирному урегулированию с участием России, США и Украины могут принести большой прогресс, допустила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она добавила, что самым сложным остается территориальный вопрос.

«В любом случае, есть очень сложная ситуация, связанная с территориями. Посмотрим, что скажет украинская сторона, согласна ли она на наши условия или будет настаивать на своих. Именно от этого идет и все остальное, в том числе прекращение боевых действий. По сути, мы пришли к тому, с чего все начиналось», — отметила политик.

Важным, по словам Журовой, будет и готовность украинской стороны к последовательным действиям на основании того, к чему удастся прийти в ходе переговоров. Она также выразила надежду на прогресс в урегулировании.

«Та скорость, с которой все происходит, дает нам основания надеяться на прогресс. Единственное, хотелось бы, чтобы украинский лидер затем следовал тому, к чему удастся прийти», — заключила депутат.

Ранее стало известно, что первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины состоится 23 января в Абу-Даби. Тема территорий, как ожидается, станет основной.