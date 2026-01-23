Реклама

11:21, 23 января 2026

Зеленский анонсировал переговоры по Донбассу с Россией и США

Зеленский: На встрече с Россией и США в ОАЭ пройдут переговоры по Донбассу
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petros Karadjias / Pool / Reuters

На трехсторонней встрече представителей Украины, России и США в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) пройдут переговоры по Донбассу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

«Вопрос Донбасса — ключевой. Его будут обсуждать и обсуждать, как три стороны это видят, сегодня и завтра», — сказал глава государства.

В четверг, 22 января, Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу представителей Украины, России и США. Она должна состояться уже на следующий день в Абу-Даби.

После этого, вечером 22 января, в Москву прибыла делегация США, возглавляемая спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Они провели переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, которые продолжались за закрытыми дверьми более 3,5 часа.

