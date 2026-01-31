Реклама

Во всем Киеве пропало водоснабжение

Киевский водоканал заявил об отсутствии воды во всей столице
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинский столичный водоканал заявил об отсутствии воды во всем Киеве. Сообщение ведомства передает передает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что водоснабжение во всех районах Киева пропало в связи с аварией в энергосистеме.

«На данный момент энергетики совместно со специалистами Киевводоканала работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства», — указано в сообщении организации.

Ранее Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию с аварийным отключением энергосистемы на территории страны.

