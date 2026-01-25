ВСУ стянули все имеющиеся образцы советского вооружения на сумском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули все имеющиеся образцы советского вооружения на сумском направлении. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Фактически ВСУ стянули все имеющиеся образцы советского вооружения», — говорится в сообщении.

Также собеседник агентства добавил, что украинские войска массово задействуют для обороны не только беспилотники, но и танки на скрытых от наземного наблюдения огневых позициях.

