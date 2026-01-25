Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:58, 25 января 2026Россия

ВСУ ночью выпустили по Белгороду 24 боеприпаса

Гладков: ВСУ ночью выпустили по Белгороду 24 боеприпаса
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Staff Sgt. Oscar Gollaz / Globallookpress.com

По Белгороду в ходе массированного обстрела Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 24 боеприпаса. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В городе повреждены объекты энергетики и девять автомобилей. Также МЧС ликвидировали возгорание хозпостройки на территории частного домовладения.

В Белгородском округе были совершены атаки 10 украинских дронов, семь из которых сбили. В результате ударов были повреждены надворные постройки, дома и автомобили. Борисовский округ атаковали три беспилотника, Валуйский округ — шесть, Волоконский округ — два. Также шесть дронов уничтожили машины, повредили дом и надворные постройки в Грайворонском округе.

Гладков сообщил, что в Краснояружском округе по поселку Прилесье, селам Илек-Пеньковка, Колотиловка, Надежевка, Репяховка и Староселье в ходе 2 обстрелов выпущено 10 боеприпасов и совершены атаки девяти беспилотников. Шебекинский округ атаковали 28 дронов.

Ранее Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины на фоне переговоров ударили по Белгороду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина отвергла ключевое требование России на переговорах. Вместо этого Киев нанес самый массированный удар по Белгороду

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Россиянин поставил 300 тысяч рублей на матч Counter-Strike 2 и проиграл

    Зафиксирован первый смертельный случай от нового вируса «Нипах»

    Британские туристы напали на многодетную российскую семью в Египте

    Россиянам назвали требующие немедленно выбросить зубную щетку ситуации

    Россиян насторожило появление «чудотворной воды» для лечения онкологии

    Появились детали бурного разговора между Трампом и премьером Дании

    Раскрыты подробности аферы с похищением подростка в Красноярске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok