Гладков: ВСУ ночью выпустили по Белгороду 24 боеприпаса

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

По Белгороду в ходе массированного обстрела Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 24 боеприпаса. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В городе повреждены объекты энергетики и девять автомобилей. Также МЧС ликвидировали возгорание хозпостройки на территории частного домовладения.

В Белгородском округе были совершены атаки 10 украинских дронов, семь из которых сбили. В результате ударов были повреждены надворные постройки, дома и автомобили. Борисовский округ атаковали три беспилотника, Валуйский округ — шесть, Волоконский округ — два. Также шесть дронов уничтожили машины, повредили дом и надворные постройки в Грайворонском округе.

Гладков сообщил, что в Краснояружском округе по поселку Прилесье, селам Илек-Пеньковка, Колотиловка, Надежевка, Репяховка и Староселье в ходе 2 обстрелов выпущено 10 боеприпасов и совершены атаки девяти беспилотников. Шебекинский округ атаковали 28 дронов.

Ранее Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины на фоне переговоров ударили по Белгороду.