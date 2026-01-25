Украина отвергла ключевое требование России на переговорах. Вместо этого Киев нанес самый массовый удар по Белгороду

ВСУ нанесли массовый удар по Белгороду ракетами HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне переговоров ударили по Белгороду. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, атака на город стала самой массированной.

Город был обстрелян ракетами американских реактивных систем HIMARS. Предварительно, пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения объектов энергетики. По подсчетам Telegram-канала Mash, во время налета прозвучали около 50 взрывов. В центре города пропал свет, в районах перебои с электричеством.

Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник объяснил атаку ВСУ на российский город. «Очень похоже, что режим Зеленского создает "соответствующий" фон переговорам в Абу-Даби», — заявил дипломат.

Киев отверг ключевое требование России

Украина на трехсторонней встрече в Абу-Даби отвергла требование России по выводу войск из Донбасса. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его данным, российская делегация настаивала на этом условии, однако украинская сторона отказалась его выполнить. Как отмечает издание, в политической части встречи прорыва не произошло, но был достигнут большой прогресс в военном блоке. «Стороны обсуждали: возможное разведение сил; механизмы мониторинга прекращения боевых действий; создание центра контроля и координации режима тишины; определение того, что именно считать прекращением огня и его нарушениями», — говорится в материале.

В свою очередь, Politico выяснило, что значительная часть трехсторонней встречи в Абу-Даби была посвящена экономическим вопросам. Чиновник из американской делегации рассказал изданию, что стороны, среди прочего, обсудили контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Отмечается, что Россия и США рассматривали возможность совместной работы, что открывает перед Москвой новые горизонты для заключения сделок по бизнес-проектам с Вашингтоном.

Axios оценило трехсторонние переговоры в Абу-Даби как продуктивные. Один из анонимных представителей США рассказал, что стороны стали «очень близки» к организации встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал прошедшие в пятницу и субботу раунды переговоров конструктивными, подтвердив решимость Белого дома добиваться урегулирования украинского конфликта. Трехсторонние переговоры в ОАЭ продолжатся на следующей неделе.