Уиткофф анонсировал новый раунд переговоров

Уиткофф: США, Россия и Украина продолжат переговоры в ОАЭ на следующей неделе

США, Россия и Украина продолжат трехсторонние переговоры в ОАЭ на следующей неделе. Новый раунд анонсировал спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф на своей странице в соцсети X.

«Запланировано продолжение переговоров на следующей неделе в Абу-Даби», — написал Уиткофф.

23 января в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Сообщалось, что Москва рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную российским и американскими президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года. Этот подход подразумевает контроль России над всей территорией Донбасса.