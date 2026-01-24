Реклама

15:48, 24 января 2026Мир

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби завершились

ТАСС: Трехсторонние переговоры в Абу-Даби завершились
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Hamad Al Kaabi / UAE Presidential Court / Handout / Reuters

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби завершились, российская делегация возвращается в отель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

«Члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби вернулись в отель», — сказано в публикации.

Второй день переговоров начался около полудня 24 января. Подробностей об итогах встречи не приводистя.

23 января начались трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Москва на переговорах в Абу-Даби рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года. Этот подход подразумевает контроль России над всей территорией Донбасса.

