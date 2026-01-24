Российский город подвергся самому массированному удару

Губернатор Гладков: Белгород подвергся самому массированному удару

Белгород подвергся самому массированному удару. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Предположительно, город был обстрелян ракетами американского комплекса HIMARS. Предварительно, пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения объектов энергетики.

По утверждению Telegram-канала Mash, в Белгороде во время налета прозвучали около 50 взрывов. В центре города пропал свет, в районах перебои с электричеством.

9 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами по Белгороду. В результате в городе и прилегающем районе произошел блэкаут. Без энергоснабжения остались более полумиллиона человек.