В МИД прокомментировали массированный обстрел Белгорода

Мирошник: Украина создает соответствующий фон переговорам обстрелами Белгорода
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chad Menegay / Keystone Press Agency / Global Look Press

Киевский режим создает соответствующий фон переговорам, обстреливая Белгород. Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский город прокомментировал посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Очень похоже, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского создает "соответствующий" фон переговорам в Абу-Даби», — сказал дипломат.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о самом массированном ударе по Белгороду. Предположительно, город был обстрелян ракетами американского комплекса HIMARS.

