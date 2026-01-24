Мирошник: Украина создает соответствующий фон переговорам обстрелами Белгорода

Киевский режим создает соответствующий фон переговорам, обстреливая Белгород. Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский город прокомментировал посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Очень похоже, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского создает "соответствующий" фон переговорам в Абу-Даби», — сказал дипломат.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о самом массированном ударе по Белгороду. Предположительно, город был обстрелян ракетами американского комплекса HIMARS.