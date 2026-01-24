Киевский режим создает соответствующий фон переговорам, обстреливая Белгород. Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский город прокомментировал посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
«Очень похоже, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского создает "соответствующий" фон переговорам в Абу-Даби», — сказал дипломат.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о самом массированном ударе по Белгороду. Предположительно, город был обстрелян ракетами американского комплекса HIMARS.