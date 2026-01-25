Названа важная тема переговоров в Абу-Даби

Politico: Значительная часть переговоров в Абу-Даби была посвящена экономике

Значительная часть трехсторонней встречи в Абу-Даби была посвящена экономическим вопросам. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника.

Помимо этого, стороны также обсудили контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Отмечается, что Россия и США рассматривали возможность совместной работы, что открывает перед Москвой новые горизонты для заключения сделок по бизнес-проектам с Вашингтоном.

Ранее американские чиновники заявили, что переговоры в Абу-Даби были продуктивными. По словам одного из них, стороны «очень близки» к организации встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

При этом стало известно, что в ходе встречи Украина отвергла ключевое требование России по урегулированию конфликта — вывод украинских войск из Донбасса.