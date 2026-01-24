Украина отвергла ключевое требование России по окончанию конфликта

РБК-Украина: Киев отверг требование России по выводу ВСУ из Донбасса

Украина на трехсторонней встрече в Абу-Даби отвергла требование России по выводу войск из Донбасса. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

По его данным, российская делегация настаивала на этом условии, однако украинская сторона отказалась его выполнить. Как отмечает издание, в политической части встречи прорыва не произошло, но был достигнут большой прогресс в военном блоке.

«Стороны обсуждали: возможное разведение сил; механизмы мониторинга прекращения боевых действий; создание центра контроля и координации режима тишины; определение того, что именно считать прекращением огня и его нарушениями», — говорится в материале.

23 января в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Сообщалось, что Москва рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную российским и американскими президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года. Этот подход подразумевает контроль России над всей территорией Донбасса.

