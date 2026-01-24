Реклама

В США высказались о встрече Путина и Зеленского после переговоров Абу-Даби

Марина Совина
Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Cou / Reuters

Неназванные американские чиновники заявили, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были продуктивными. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид.

Отмечается, что встреча представителей Соединенных Штатов, России и Украины «стала важным шагом на пути к следующему этапу переговоров». Как утверждают чиновники, удалось наметить путь, который позволит сократить разрыв в ключевом вопросе — вопросе территорий.

Один из анонимных представителей США сообщил, что стороны «очень близки» к организации встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев рассказал, что одним из самых сложных в ходе трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби (ОАЭ) стал территориальный вопрос.

