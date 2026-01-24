Назван самый сложный вопрос переговоров в Абу-Даби

Юнашев: Вопрос территорий стал самым сложным на переговорах в Абу-Даби

Одним из самых сложных в ходе трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби (ОАЭ) стал территориальный вопрос. Спорные моменты назвал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Как мне рассказали, переговоры в Абу-Даби проходят непросто. Самый сложный вопрос — по территориальным уступкам Украины», — написал он.

По словам Юнашева, представители Киева также пытались продавить прекращение огня, включая запреты на удары по энергетическим объектам.

Ранее в МИД ОАЭ заявили, что делегации России и Украины напрямую контактировали в ходе двухдневных переговоров в Абу-Даби. Отмечается, что в ходе встречи стороны обсуждали нерешенные вопросы, связанные с предложенным США мирным соглашением.

Журналист Axios Барак Равид сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта может состояться на следующей неделе.