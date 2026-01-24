Раскрыты детали контактов России и Украины на переговорах в Абу-Даби

МИД ОАЭ: Делегации России и Украины в ОАЭ контактировали напрямую

Делегации России и Украины контактировали напрямую в ходе двухдневных переговоров сторон в Абу-Даби. Об этом следует из заявления МИД ОАЭ, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

«Обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере и включали прямое взаимодействие российских и украинских представителей», — сказано в сообщении.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, в ходе встречи стороны обсуждали нерешенные вопросы, связанные с предложенным США мирным соглашением.

Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинские источники сообщил о сроках нового раунда переговоров по Украине. По его словам, следующая встреча состоится уже на следующей неделе.