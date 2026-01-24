Раскрыты возможные сроки следующего раунда переговоров по Украине

Axios: Новый раунд переговоров по Украине может состояться на следующей неделе

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может состояться на следующей неделе. Об этом в соцсети Х сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

«Следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе», — написал он.

По словам журналиста, украинская сторона охарактеризовала трехсторонние переговоры с США и Россией в Абу-Даби как позитивные и конструктивные.

Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби завершились. «Члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби вернулись в отель», — сказано в публикации ТАСС.