Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:02, 24 января 2026Бывший СССР

Раскрыты возможные сроки следующего раунда переговоров по Украине

Axios: Новый раунд переговоров по Украине может состояться на следующей неделе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Court / Handout / Reuters

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может состояться на следующей неделе. Об этом в соцсети Х сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

«Следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе», — написал он.

По словам журналиста, украинская сторона охарактеризовала трехсторонние переговоры с США и Россией в Абу-Даби как позитивные и конструктивные.

Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби завершились. «Члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби вернулись в отель», — сказано в публикации ТАСС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме рассказали о самоубийстве Европы

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Сотни российских туристов застряли на Кубе

    В России оценили трехстороннюю встречу в Абу-Даби

    Фетисов счел унижением недопуск россиян на церемонию открытия Олимпиады

    Власти Гренландии отказались отдавать свои минеральные ресурсы США

    Раскрыты возможные сроки следующего раунда переговоров по Украине

    В Шебекино при взрыве украинского БПЛА пострадала женщина

    В Европе допустили новые угрозы Трампа в адрес Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok