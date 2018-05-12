Тамплиеры открестились от ограбления петербургских казаков

Бывший атаман петербургского казачьего общества «Казачья стража» Юрий Бугаев, подозреваемый в ограблении штаба организации, уже давно не имеет отношения к тамплиерам. Об этом в субботу, 12 мая, сообщил радиостанции «Говорит Москва» адвокат и великий приор ордена тамплиеров Игорь Трунов.

«Когда-то давно, несколько лет тому назад, мы вынуждены были расстаться с этим человеком, и он сейчас не член ордена, поэтому эти разговоры к нам никакого отношения не имеют», — объяснил Трунов.

Великий приор добавил, что случайные люди бывают в каждой организации: «Чтобы понять, кто они, чем они дышат и что они собой представляют, нужно какое-то время. У нас это заняло немного времени, поэтому мы были вынуждены расстаться с этим человеком, и, чем он дальше занимался, мы не знаем».

11 мая петербургские казаки обратились в полицию из-за ограбления их штаба. По словам атамана «Казачьей стражи» Виталия Царькова, были украдены антикварные шашки, сабли, кавалерийский карабин, нагайки, свистовой горн и мальтийский кинжал. Казаки считают, что в штабе провели некий ритуал: в помещении разбросана тухлая рыба с оторванными головами, а к кресту председателя совета стариков приколота белая перчатка. Подозреваемым Царьков назвал Бугаева, которого выгнали из общества из-за членства в ордене тамплиеров.

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