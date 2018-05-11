Тамплиеров заподозрили в ограблении петербургских казаков

Петербургские казаки обратились в полицию из-за ограбления их штаба и заявили, что подозревают в организации преступления бывшего атамана, которого разжаловали из-за членства в ордене тамплиеров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Атаман Санкт-Петербургского отдельного казачьего общества «Казачья стража» Виталий Царьков заявил о краже антикварных шашек, сабель, кавалерийского карабина, нагаек, свистового горна и мальтийского кинжала. Двери и окна повреждены не были.

По словам Царькова, казаки считают, что в штабе провели ритуал: в помещении разбросана тухлая рыба с оторванными головами, а к кресту председателя совета стариков приколота белая перчатка.

«До этого мы выводили на чистую воду нашего предыдущего атамана Юрия Бугаева. На доске позора в штабе есть плакаты о том, что он уже довольно давно состоит в масонском ордене общества тамплиеров и занимает там высокий пост командора», — отметил атаман. Царьков считает, что православный человек не может состоять в ордене.

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