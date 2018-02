Атаман пришел за наградой в футболке с надписью «У меня есть член»

В Тульской области атаман Узловского Станичного казачьего общества Валерий Константинов вышел за почетной грамотой в футболке с англоязычной надписью «У меня есть член, какие в этом проблемы?». Снимок с церемонии казак опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Грамоту атаману вручал глава муниципального образования Узловского района Николай Терехов, пишет myslo.ru

Cудя по всему, надпись на футболке Константинова содержит цитату из песни Pussy группы Rammstein: «You've got a pussy, I have a dick, So what's the problem, Let's do it quick».

В январе марку одежды H&M дважды обвинили в оскорблении из-за принтов. В первом случае после выпуска рекламы, где худи с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях» представил чернокожий ребенок. А во втором — из-за сходства изображения человечка с отбойным молотком с надписью «Аллах» по-арабски.

