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19:41, 1 июля 2025Экономика

Власти Украины захотели усилить контроль за деньгами граждан

Депутат Рады Железняк: Минфин пообещал отменить банковскую тайну к 2028 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министерство финансов (Минфин) Украины пообещало отменить или в значительной степени ослабить банковскую тайну в ближайшие три года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Подобная мера, пояснил нардеп, позволит представителям Налоговой службы республики усилить контроль за движением денежных средств на банковских счетах местных налогоплательщиков. Фактически сотрудники ведомства при таком раскладе получат «внесудебный» доступ к счетам граждан. Отмену банковской тайны поддержали в Раде, включив эту меру в бюджетную декларацию, резюмировал Железняк.

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Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что банковская тайна, по сути, «защищает воров и преступников», и предложил отменить подобный механизм в республике. Подобная мера, отмечал руководитель ведомства, не позволит скрывать от налоговой доходы и поспособствует пополнению госбюджета. Во второй половине апреля депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил о завершении согласования соответствующего законопроекта.

В качестве еще одной меры частичного покрытия растущего дефицита украинской казны правительство рассматривает введение новых налогов в республике. Железняк отмечал, что депутаты Рады уже пообещали Международному валютному фонду (МВФ) ввести налогообложение платформ — «налог на продажи на онлайн-платформе с объявлениями OLX», акциз на сладкие/газированные напитки и усовершенствование системы сбора налогового долга. Реализовать эти меры планируется до конца этого года.

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