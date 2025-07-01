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16:32, 1 июля 2025Экономика

На Украине пообещали пойти на крайние меры ради продолжения помощи МВФ

Депутат Рады Железняк: Власти Украины пообещали МВФ повысить налоги в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Parliament of Ukraine

Власти Украины пообещали представителями Международного валютного фонда (МВФ) пойти на крайние меры ради продолжения финансовой помощи от организации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Речь идет о повышении некоторых налогов в республике в 2025 году, уточнил он. В частности, власти республики запланировали ввести в стране новые налоги, включая введение налогообложения платформ — «налог на продажи на онлайн-платформе с объявлениями OLX», акциз на сладкие/газированные напитки и усовершенствование системы сбора налогового долга, пояснил Железняк.

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Повышение вышеуказанных налоговых сборов необходимо местным властям для покрытия растущего дефицита госбюджета, добавил он. Эти меры, как ожидается, смогут частично покрыть финансовую дыру в госказне. Соответствующую декларацию украинское Министерство финансов (Минфин) уже передало представителям МВФ. «В тексте мы находим, что правительство пообещало повышение налогов уже в этом году», — резюмировал депутат.

Программу четырехлетней финансовой помощи Украине руководство МВФ утвердило в марте 2023 года. Основным ее условием является выполнение Киевом определенных обязательств — так называемых «структурных маяков». Деньги от МВФ поступают в госказну республики только в случае выполнения поставленных фондом условий. Общая программа поддержки оценивается в 15,6 миллиарда долларов, из которых 10,6 миллиарда к настоящему времени уже получены Киевом. Последний к настоящему времени транш в размере 500 миллионов был предоставлен Украине во вторник, 1 июля.

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