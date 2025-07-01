Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:29, 1 июля 2025Интернет и СМИ

Известная журналистка пожаловалась на крошащиеся из-за болезни зубы

Журналистка Джугелия заявила, что из-за РПП у нее крошились зубы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница Ляйсан Утяшевой во Вконтакте

Известная российская журналистка и блогерша Лаура Джугелия рассказала, что из-за болезни у нее крошились зубы. Подробности она раскрыла в выпуске программы «Дерзкая готовка», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Журналистка рассказала, что у нее было расстройство пищевого поведения (РПП), от которого она год лечилась в американской клинике. Джугелия подчеркнула, что столкнулась с рядом последствий этой болезни. «Зубы начинают выпадать или крошиться, потому что у тебя этот желудочный сок выделяется. Начинают выпадать волосы, Короче, куча проблем со здоровьем», — отметила она

Блогерша объяснила, что тогда она после еды вызывала рвоту, так как боялась набрать вес. Она призвала девушек, которые хотят похудеть или сохранить вес, никогда не прибегать к таким методам.

Ранее участница шоу «Пацанки» Владлина Алчаева рассказала, что из-за наркотиков у нее начали крошиться зубы. По ее словам, она проткнула осколком зуба язык.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Азербайджане заявили об аресте главы диаспоры в Екатеринбурге

    Россиянка привезла из Таиланда ожерелье за 2,5 миллиона рублей и попалась на границе

    В Рязанской области составили карту грибных мест

    «Игру в кальмара» обвинили в плагиате культовой советской мелодии

    Вера Вонг отметила 76-летие в пикантном платье

    В Воронеже спецназ пришел к азербайджанскому бизнесмену

    Пожарная часть заплесневела в российском регионе

    Власти Украины захотели усилить контроль за деньгами граждан

    Меган Маркл разозлилась из-за отсутствия приглашения на свадьбу миллиардера Безоса

    В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости