Известная журналистка пожаловалась на крошащиеся из-за болезни зубы

Журналистка Джугелия заявила, что из-за РПП у нее крошились зубы

Известная российская журналистка и блогерша Лаура Джугелия рассказала, что из-за болезни у нее крошились зубы. Подробности она раскрыла в выпуске программы «Дерзкая готовка», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Журналистка рассказала, что у нее было расстройство пищевого поведения (РПП), от которого она год лечилась в американской клинике. Джугелия подчеркнула, что столкнулась с рядом последствий этой болезни. «Зубы начинают выпадать или крошиться, потому что у тебя этот желудочный сок выделяется. Начинают выпадать волосы, Короче, куча проблем со здоровьем», — отметила она

Блогерша объяснила, что тогда она после еды вызывала рвоту, так как боялась набрать вес. Она призвала девушек, которые хотят похудеть или сохранить вес, никогда не прибегать к таким методам.

Ранее участница шоу «Пацанки» Владлина Алчаева рассказала, что из-за наркотиков у нее начали крошиться зубы. По ее словам, она проткнула осколком зуба язык.