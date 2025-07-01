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19:33, 1 июля 2025Моя страна

В российском храме отреставрировали уникальные фрески XIX века

В старинном храме Троицка отреставрировали уникальные фрески XIX века
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал «Охрана культурного наследия Челябинской области»

В Свято-Троицком храме восстановили уникальные фрески, созданные в конце XIX — начале XX века. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Известно, что реставрация старинного храма в российском городе началась в 2022 году и заняла три года. Во время работ были очищены фрески от более поздних слоев штукатурки и росписи 1990-х годов, не представлявших ценности. «Убрали грязь, копоть, плесень. Укрепили красочный слой, заделали трещины, восстановили штукатурку и утраченные фрагменты росписи», — рассказали представители Госкомитета охраны ОКН Челябинской области.

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Кроме того, особое внимание уделили растительным орнаментам: палеткам, флоральным мотивам в неорусском стиле и альфрейным обрамлениям, выполненным в технике «гризайль». В частности, их восстанавливали методом калькирования сохранившихся элементов, а сильно поврежденные изображения пророков и евангелистов были реконструированы на основании аналогов, утвержденных на научно-реставрационных советах.

Реставраторы отметили, что оригинальная живопись хорошо сохранилась под слоями более поздних росписей. Работы проводили специалисты «Межобластного научно-реставрационного художественного управления» из Москвы. Проект реализован в рамках комплексной программы сохранения объектов культурного наследия Челябинской области.

Ранее в июне сообщалось, что иностранцы приехали в Россию за православными ценностями.

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