В Воронеже спецназ пришел к азербайджанскому бизнесмену

В Воронеже спецназ пришел к уроженцу Азербайджана бизнесмену Юсифу Халилову

В Воронеже группа спецназа пришла домой к уроженцу Азербайджана бизнесмену Юсифу Халилову. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, мужчине принадлежит один из городских ресторанов, кроме того, СМИ называют его совладельцем крупного в городе Алексеевского рынка. Как отмечает издание, хотя ряд пабликов диаспоры сообщили о задержании бизнесмена, официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге возле торгового центра «Баку Плаза» задержали азербайджанского бизнесмена и его сына. Позже сына отпустили.