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19:41, 1 июля 2025Силовые структуры

В Воронеже спецназ пришел к азербайджанскому бизнесмену

В Воронеже спецназ пришел к уроженцу Азербайджана бизнесмену Юсифу Халилову
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Воронеже группа спецназа пришла домой к уроженцу Азербайджана бизнесмену Юсифу Халилову. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, мужчине принадлежит один из городских ресторанов, кроме того, СМИ называют его совладельцем крупного в городе Алексеевского рынка. Как отмечает издание, хотя ряд пабликов диаспоры сообщили о задержании бизнесмена, официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге возле торгового центра «Баку Плаза» задержали азербайджанского бизнесмена и его сына. Позже сына отпустили.

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