Меган Маркл разозлилась из-за отсутствия приглашения на свадьбу миллиардера Безоса

Меган Маркл разозлилась, что не получила приглашение на свадьбу Безоса

Жена принца Гарри Меган Маркл очень разозлилась, что самый богатый человек в мире Джефф Безос не позвал ее на свадьбу с Лорен Санчес. Об этом сообщает RadarOnline.

Журналисты издания отмечают, что Маркл отчаянно стремилась получить приглашение на свадьбу миллиардера в Венеции, так как считала это очень важным для своего имиджа. Однако знаменитость так и не позвали на мероприятие, хотя сама она, по данным источника, считает себя более влиятельной, чем некоторые из приглашенных.

«Меган переживает из-за того, что не получила приглашения на свадьбу Безоса и Санчес, поскольку она считает себя более известной и важной, чем такие гости, как семья Кардашьян. Это показывает, насколько они с Гарри теперь далеки от высшего света Голливуда», — утверждает источник.

Лорен — это все, чем Меган мечтала стать. Вместо этого Меган торгует консервами, а Лорен щеголяет бриллиантами на красной дорожке в Каннах Роб Шутер светский обозреватель

Он добавил, что Маркл очень завидует образу жизни Лорен Санчес и богатству ее мужа. По словам спикера, жена принца Гарри теряет последних друзей среди знаменитостей: в ее проектах отказываются участвовать Тейлор Свифт, Бейонсе, Хейли Бибер и другие звезды первой величины.

Свадьба Безоса и Санчес прошла в конце июня в Венеции. На роскошном торжестве присутствовали Леонардо Ди Каприо, Барак Обама, Ева Лонгория, Иванка Трамп, Крис Дженнер, Ким Кардашьян и другие. Лорен сменила 27 платьев за время празднования.