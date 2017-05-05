Сына Порошенко пожурили за кофту с надписью «Russia»

Журналист «Радио Свобода» Левко Стек обратил внимание на публикацию издания «Табло ID» о фотографиях учащихся британского международного колледжа Concord, среди которых был Михаил Порошенко, младший сын президента Украины Петра Порошенко. На одном из снимков молодой человек позирует в кофте с надписью «Russia».

«Крайний справа — Михаил. (...) Он же — владелец стильной футболки "Russia". Он же изрядно получит от бати за эту фотосессию», — написал Стек в Facebook.

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В комментариях к записи журналиста раскритиковали Порошенко-младшего. «Если мозгов нет, то их уже и не будет», — отметил один из пользователей. «Это не моя, это папина», — пошутил другой.

Также многие обратили внимание, что на фотографии буква U не видна в складках одежды, и разглядеть можно только «Rssia», и из-за этого предположили, что на майке нет посвященной России надписи. Однако «Табло ID» опубликовал другое фото, на котором запечатлен друг Михаила, одетый в такую же кофту, где полностью видна надпись «Russia».

Младший сын Петра Порошенко, как писал сайт РИА Новости Украина, получает образование в колледже Concord параллельно с обучением в киевском Кловском лицее.

У президента Украины четверо детей. Два сына — 32-летний Алексей и Михаил (2001 года рождения) и дочери-двойняшки Евгения и Александра, которые родились в 2000-м.