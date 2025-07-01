Пожарная часть заплесневела в российском регионе

Во Владимирской области здание пожарной части покрылось плесенью

В городе Юрьев-Польский Владимирской области заплесневело здание пожарной части. Об этом сообщает издание «Подъем».

Пожарно-спасательное подразделение находится в доме, который построили до 1917 года. Постройку считают объектом культурного наследия, но уже признали аварийной. В здании обвалилась часть потолка, и теперь пожарную часть регулярно заливает водой во время дождей. В результате по стенам распространилась плесень.

В управлении МЧС по Владимирской области заявили, что в ближайшее время собираются построить новое здание для спасателей в городе, а пока для пожарной части выбирают другое место.

Ранее во Владивостоке после ливней обвалился потолок в жилом доме, который тоже относится к объектам культурного наследия. Дом, в котором произошло обрушение, входит в ансамбль «Серая лошадь» и располагается на улице Алеутской. Конструкции не выдержали на четвертом этаже здания. Это не первый подобный инцидент на памяти жильцов: прежде потолки рушились на шестом и седьмом этажах.