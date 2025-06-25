В российском городе после ливня в доме-памятнике рухнул потолок

Во Владивостоке после ливня в доме-памятнике рухнул потолок

Во Владивостоке после сильных дождей в жилом доме обвалился потолок. Постройка признана памятником архитектуры, пишет издание News.vl.

Дом, в котором произошло обрушение, входит в ансамбль «Серая лошадь» и располагается на улице Алеутской. Конструкции не выдержали на четвертом этаже здания. Это не первый подобный инцидент на памяти жильцов: прежде потолки рушились на шестом и седьмом этажах. В этом горожане винят годами протекающую крышу: от воды прогнили межэтажные перекрытия, стены мокнут даже в квартирах, покрываясь черной плесенью.

Капремонт в нем не проводили ни разу. Фасад осыпался всего через пару лет после ремонта, сделанного в 2021 году. Как тогда объяснили в мэрии, причина в отсутствии водоотведения на балконе, что должен обеспечить собственник. Однако даже на снимках было видно, что трещинами испещрен весь дом. Не принес результатов и ремонт кровли — течь уменьшилась разве что на верхнем этаже, где прежде вода лилась ручьем. В опасном состоянии находятся и скульптуры: фрагменты так и норовят упасть на головы. По результатам независимой экспертизы износ здания составляет 70 процентов. Несмотря на это, капремонт в доме запланирован только в 2041-2043 годах.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Куски штукатурки рухнули прямо на хозяйку, спящую в тот момент на диване. Она чудом не пострадала.