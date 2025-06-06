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22:47, 6 июня 2025Экономика

В петербургской квартире обвалился потолок

В квартире на юго-западе Петербурга обвалился потолок
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В квартире на юго-западе Петербурга обвалился потолок. Внимание на ситуацию обратила «Фонтанка».

Речь идет о двухэтажном доме 1949 года постройки, расположенном по адресу улица Косинова, 6 — в одной из его квартир в четверг, 5 июня, обрушился тяжелый слой штукатурки. В момент ЧП в комнате находилась женщина, спавшая на диване, на который рухнули куски штукатурки. Петербурженка чудом не пострадала.

По словам одной из жительниц дома, перекрытия на потолке деревянные и ветхие, а несколько лет назад в здании на протяжении длительного времени протекала крыша. Известно, что в 2018 году в доме проводили капремонт кровли. После затяжных работ в некоторых квартирах осел и потрескался потолочный слой.

Жильцы дома боятся, что ситуация с обрушением может повториться. Спасатели, которые осматривали место обрушения, подтвердили их опасения, отметив, что потолочные конструкции в доме ветхие.

Ранее в этот же день стало известно об обрушении потолка в аварийном доме 1945 года постройки в Барнауле.

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