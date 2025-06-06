В российском городе в 80-летнем доме рухнул потолок

В Барнауле в аварийном доме 1945 года постройки рухнул потолок

В Барнауле в обветшалом 80-летнем доме обвалился потолок. Перекрытия не выдержали в одной из квартир на первом этаже, передает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Обрушение случилось в жилой двухэтажке 1945 года постройки по улице Карагандинской. В квартире не выдержала декоративная отделка на потолке и отслоилась штукатурка.

О происшествии сообщили в диспетчерскую службу районной администрации. По адресу в оперативном порядке прибыли профильные службы.

Следов подтопления при осмотре межэтажных перекрытий не обнаружили, несущие конструкции также остались целы. Причиной обрушения специалисты называют физический износ материалов внутренней отделки. При этом статус аварийного дом получил в 2024 году.

Прежде аналогичная ситуация произошла в Омске. Перекрытия рухнули в аварийном доме. Пострадавшая квартира была нежилой. Расселение дома намечено не раньше 2031 года. Ранее потолок обвалился еще в одном российском городе — Челябинске. Обрушение случилось в ночь на 9 мая в квартире пенсионерки. Дом был признан аварийным.