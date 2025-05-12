В российском городе в квартире пенсионерки рухнул потолок

В Челябинске в квартире аварийного дома, где живет пенсионерка, рухнул потолок

В Челябинске в квартире аварийного дома, где живет пенсионерка, обрушился потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратил KP.RU.

Речь идет о двухэтажном доме на улице Пономарева, построенном в середине 1950-х годов. Вечером 8 мая с потолка посыпалась штукатурка, и тогда хозяйка квартиры, 73-летняя Наталья Потаповна, ушла спать в другую комнату. В ночь на 9 мая все содержимое чердака вместе с перекрытиями оказалось на полу. На записи, сделанной очевидицей последствий ЧП, можно наблюдать кучу, состоящую из обломков крыши и частей деревянного перекрытия. На месте потолка в пострадавшей квартире теперь зияет огромная дыра, кровля окончательно сгнила.

Теперь соседи и хозяйка квартиры, которая живет в доме почти всю жизнь, опасаются дальнейшего обрушения. «Проблемы с потолком были давно, обращались в УК, никаких результатов. Примерно с 2013 года "управляйка" отказалась от дома. Потом появилась новая», — поделилась информацией дочь Натальи Потаповны. Она также рассказала, что во время осадков вода попадает в квартиру, из-за чего жильцам приходится самостоятельно чинить крышу и застилать потолки. Женщина добавила, что сотрудники пожарно-спасательной части, которые прибыли на место обрушения, помогли ее матери забрать и вынести документы и часть вещей — без них заходить в квартиру было страшно.

В издании уточнили, что на следующий день специалисты управляющей компании заделали огромную дыру фанерой и досками, однако вскоре после этого начались дожди и квартиру пенсионерки стало затапливать.

Ранее сообщалось, что в центре Петербурга потолок в квартире обвалился на кровать. По словам жильцом, несущие конструкции дома на улице Некрасова начали разрушаться по причине регулярных перепланировок помещений на нижнем этаже и в подвале.