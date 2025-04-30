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17:24, 30 апреля 2025Экономика

Потолок рухнул на кровать в квартире в Петербурге

В центре Петербурга в квартире потолок рухнул на кровать
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

В центре Петербурга в квартире обвалился потолок. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

Инцидент произошел утром в среду, 30 апреля, в доме на улице Некрасова — в одной из квартир крупный кусок штукатурки обрушился на кровать. Чудом обошлось без пострадавших, так как в тот момент на ней никто не лежал.

По информации канала, жильцы жаловались на неудовлетворительное состояние дома еще в прошлом месяце. Они считают, что несущие конструкции начали разрушаться по причине регулярных перепланировок помещений на нижнем этаже и в подвале. Из-за строительных работ ощущалась сильная вибрация в стенах. В пресс-службе Центрального района города заявили, что проведение работ не было согласовано, однако и жалоб на незаконную перепланировку им не поступало.

После случившегося жильцы намерены обратиться в управляющую компанию, чтобы поставить вопрос о признании дома непригодным для проживания.

Ранее в апреле стало известно, что в Краснотурьинске из-за незаконной перепланировки коммунальщик провалился сквозь потолок и рухнул на пол гостиной этажом ниже. Мужчина получил травмы головы, шеи и туловища.

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