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22:38, 24 апреля 2025Экономика

В российском городе перепланировка обернулась травмой головы и уголовным делом

В Краснотурьинске из-за незаконной перепланировки коммунальщик повредил голову
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Свердловской области самовольная перепланировка стала поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает агентство «Правда УрФО».

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Краснотурьинска. Местный житель без согласования самостоятельно демонтировал потолочные деревянные балки и несущую стену между гостиной и кухней. О произошедшей перепланировке коммунальные службы узнали случайно во время проверки чердака. Оказавшись над обновленной квартирой, работник провалился сквозь потолок и рухнул на пол гостиной этажом ниже. В результате мужчина получил травму головы, шеи и туловища. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Незаконная перепланировка может закончиться и летальным исходом. Особый риск представляют работы с газовыми плитами, к примеру, перекрытие или перенос вентиляционных коробов.

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