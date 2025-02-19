Названо опасное для жизни последствие самовольной перепланировки жилья

Эксперт Мамчур: Самовольная перепланировка жилья может привести к взрыву

Самовольная перепланировка квартир в домах с газовыми плитами может привести к взрыву. Опасное для жизни последствие такого ремонта назвал россиянам руководитель регионального центра Общественного контроля «ЖКХ контроль в МО» Валерий Мамчур в беседе с «Pадио 1».

Худшие последствия, по словам специалиста, могут наступить, если закрыть или перенести вентиляционные короба. Мамчур отметил, что любую перепланировку жилья нужно согласовывать и получать отдельный проект в МФЦ.

Когда изменения одобрят, собственнику выдадут акт о приемочной комиссии в Росреестре. «У вас уже будет новый план и новое свидетельство, то есть выписка. Потому что, когда вы сносите стены, блоки, у вас увеличивается или уменьшается площадь. Необходимо получить разрешение от администрации муниципалитета», — уточнил эксперт.

Ранее житель московского района Кунцево устроил дома незаконную перепланировку, превратив жилье в пентхаус. Владелец самовольно объединил две квартиры по вертикали, сделав проем в межэтажном перекрытии и установив лестницу. Он также демонтировал проектные ненесущие, возвел новые перегородки и переставил сантехнику. В итоге хозяина жилья заставили оформить техническое заключение о допустимости и безопасности выполненных работ.