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14:02, 22 января 2025Экономика

Москвич соорудил из квартиры пентхаус и разгневал соседей

Житель столицы устроил в квартире незаконную перепланировку
Мария Черкасова

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Житель московского района Кунцево устроил дома незаконную перепланировку, превратив жилье в пентхаус. Об этом сообщает «МК».

Сосед мужчины, житель дома 15 корпус 3 на Ельнинской улице, обратился с жалобой в Мосжилинспекцию. Специалисты осмотрели помещение и выявили факт незаконной перепланировки. Выяснилось, что собственник самовольно объединил две квартиры по вертикали, сделав проем в межэтажном перекрытии и установив лестницу. Он также демонтировал проектные ненесущие и возвел новые перегородки, а также переставил сантехнику.

Отмечается, что, чтобы узаконить ремонт, владелец квартиры должен был получить техническое заключение о допустимости и безопасности работ от автора проекта дома. Собственник жилья в итоге оформил техническое заключение о допустимости и безопасности выполненных работ.

Ранее в Тюмени жильцы многоквартирного дома организовали на чердаке сауну.

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