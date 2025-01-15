Россияне организовали на чердаке многоэтажного дома сауну

Тюменцы не согласовали перепланировку и сделали на чердаке многоэтажки сауну

В Тюмени жильцы многоквартирного дома не согласовали перепланировку и организовали на чердаке сауну. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации ведомства, собственники двух квартир на верхних этажах сделали перепланировку, в ходе которой снесли межквартирную стену и обустроили на чердаке дополнительную комнату и сауну. Между тем наличие в многоэтажном доме сауны противоречит требованиям действующего законодательства о пожарной безопасности, напомнили в прокуратуре. Через некоторое время владельцы продали квартиру двум новым собственникам, которые восстановили перегородку между квартирами, однако в одной из квартир до сих пор есть выход на чердак в дополнительную комнату и сауну. После обращения прокуратуры в суд и вынесения решения хозяев обязали привести чердак в прежнее состояние.

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