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17:31, 15 января 2025Экономика

Россияне организовали на чердаке многоэтажного дома сауну

Тюменцы не согласовали перепланировку и сделали на чердаке многоэтажки сауну
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Тюмени жильцы многоквартирного дома не согласовали перепланировку и организовали на чердаке сауну. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации ведомства, собственники двух квартир на верхних этажах сделали перепланировку, в ходе которой снесли межквартирную стену и обустроили на чердаке дополнительную комнату и сауну. Между тем наличие в многоэтажном доме сауны противоречит требованиям действующего законодательства о пожарной безопасности, напомнили в прокуратуре. Через некоторое время владельцы продали квартиру двум новым собственникам, которые восстановили перегородку между квартирами, однако в одной из квартир до сих пор есть выход на чердак в дополнительную комнату и сауну. После обращения прокуратуры в суд и вынесения решения хозяев обязали привести чердак в прежнее состояние.

Ранее стало известно, что в Москве владелец нежилого помещения на первом этаже превратил окно в дверь и разозлил соседей. Мужчину обязали вернуть фасаду первоначальный вид.

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