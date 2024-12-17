Москвич превратил окно в дверь и разозлил соседей

В Москве владелец нежилого помещения на первом этаже превратил окно в дверь и разозлил соседей. Жильцы дома пожаловались на незаконную перепланировку в Мосжилинспекцию, пишет РИА Новости.
Речь идет о жилом многоквартирном здании в районе Перово на востоке столицы. Инспекторы прибыли на место и выяснили, что владелец недвижимости выполнил работы, изменяющие архитектурный облик многоквартирного дома: обустроил входную группу в помещение, расширив ранее существующий оконный проем в наружной стене.
Нарушителя привлекли к административной ответственности и потребовали вернуть фасаду здания прежний вид, который соответствует технической документации.
Ранее владелец квартиры в Нижегородском районе Москвы решил соединить балкон с кухней и стал невыездным. Представители Мосжилинспекции выявили, что москвич организовал незаконную перепланировку: устроил открытый проем между газифицированной кухней и жилой комнатой, демонтировал ненесущую перегородку и изменил конструкцию пола.