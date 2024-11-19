Москвич решил соединить балкон с кухней и стал невыездным

Мосжилинспекция выявила незаконную перепланировку квартиры в столице

Мосжилинспекция выявила незаконную перепланировку квартиры в Нижегородском районе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

На незаконную перепланировку пожаловался сосед владельца жилья. При этом инспекторы смогли попасть в дом только после того, как собственника обязал показать квартиру Лефортовский районный суд, а судебные приставы ограничили ему выезд за границу.

Представители Мосжилинспекции выявили, что москвич организовал незаконную перепланировку: устроил открытый проем между газифицированной кухней и жилой комнатой, демонтировал ненесущую перегородку и изменил конструкцию пола. Собственника привлекли к административной ответственности и обязали привести помещение в соответствие технической документации.

Ранее правительство Москвы начало рассматривать инициативу об узаконивании перепланировок квартир без суда. Речь идет об уже завершенном ремонте, который до этого не был согласован, но теперь подтверждение потребовалось в связи с продажей объекта или другими обстоятельствами.