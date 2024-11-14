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14:25, 14 ноября 2024Экономика

Россиянам разрешат узаконить самовольную перепланировку квартиры без суда

В России разрешат узаконить самовольную перепланировку квартиры без суда
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России разрешат узаконить самовольную перепланировку квартиры, при этом не обращаясь в суд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на утвержденную правительством дорожную карту.

Инициативу уже запустили в Москве, до конца текущего года она коснется всей страны. Речь идет об уже завершенном ремонте, который до этого не был согласован, но теперь подтверждение потребовалось в связи с продажей объекта или другими обстоятельствами.

Если перепланировка соответствует строительным стандартам, безопасности, санитарным нормам, не нарушают вентиляцию и не создают мокрых зон над жилыми помещениями, собственник сможет узаконить ее в административном порядке. Отмечается, что на вторичном рынке недвижимости в России почти 40 процентов квартир прошли через перепланировку, при этом в большинстве случаев она не была узаконена.

Ранее эксперт рынка недвижимости Юлия Кривенкова оценила целесообразность ремонта в съемной квартире. По ее словам, проводить работы стоит в том случае, если срок аренды составляет от трех лет.

ЖЗЛ
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