Целесообразность ремонта в съемной квартире оценили

Эксперт Кривенкова: ремонт в съемном жилье оправдывает аренда сроком от трех лет

Ремонт в съемной квартире оправдан, если арендовать ее на срок от трех лет. Когда ремонт за счет арендатора целесообразен, рассказала эксперт рынка недвижимости Юлия Кривенкова. Ее слова приводит издание «Петербург.Эксперт».

При расчете бюджета работ прежде всего стоит учитывать срок аренды. В крупных российских городах масштаба Москвы или Санкт-Петербурга, по статистике, около 40 процентов нанимателей арендуют жилье дольше трех лет. При сроке не меньше этого ремонт в съемной квартире окупится, считает Кривенкова. Причем длительность аренды должна быть закреплена в договоре. Если срок не прописан в документе, есть риск, что хозяин поднимет плату или примет решение о выселении. В такой ситуации ремонт окажется нерентабельным, предупреждает эксперт.

Более того, заявив собственнику о желании провести ремонт за свой счет, можно рассчитывать на его помощь. В свете предстоящего косметического ремонта арендодатель охотнее согласится продлить договор — это происходит в 60 процентах случаев — и, возможно, покроет часть расходов. Лично для квартировладельца это даже выгоднее. 80 процентов нанимателей не готовы платить больше за жилье с ремонтом, который сделали до них. Да и сами жильцы, обновив арендованную квартиру за собственные деньги, с меньшей вероятностью оттуда съедут, отмечает Кривенкова. «Это создает стабильность как для арендатора, так и для владельца жилья», — уверяет она. Однако капитальные изменения жилплощади, к примеру, перепланировка или замена сантехники скорее испугают хозяина. Лучше ограничиться покраской стен, заменой освещения или текстиля.

Ранее россиянам дали рекомендации по подготовке квартиры перед сдачей в аренду. Собственник может увеличить доход, разместив в ней мебель и технику — как минимум с плитой, холодильником и стиральной машиной.